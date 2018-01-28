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    Вс., 28 января 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Рак органов малого таза
    • Сегодня! Xirthare Cегодня в 14:39 «Ответить»
      Моей матери диагностировали страшную болезнь - рак органов малого таза. Лечиться она отказывается, говорит - нет уже смысла. Скажите, так ли это на самом деле?
      • Сегодня! Jokerin Cегодня в 14:43 «Ответить»
        Могу порекомендовать Вам ознакомиться с этим материалом - http://www.zendoc.ru/disease/onkologiya/...?TYPE=TREATMENT. Из него Вы узнаете, какие существуют методы лечения, а также симптомы рака органов малого таза. Возможно, даже без хирургии удастся обойтись - просто лучевой терапией, к примеру. Бывает такое.
        • Сегодня! dukat Cегодня в 14:49 «Ответить»
          Ну, руки точно опускать нельзя. А лечиться - никогда не поздно. Особенно, если стадия ещё не последняя, а одна из начальных - шансов тогда вообще много.
          • Сегодня! Smeren Cегодня в 14:53 «Ответить»
            Собственно говоря, обычно химиотерапией такие заболевания лечатся, если я не ошибаюсь. Тем не менее - это точно лучше смерти. Так что, с болезнью бороться надо.
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