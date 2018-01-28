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    Вс., 28 января 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Модные стрижки в 2018 году
    • Сегодня! Kaustos Cегодня в 13:07 «Ответить»
      Сидим с женой подбираем сыночку модную стрижку - http://fashion-hairs.net/modnye-strizhki...-luchshee-foto/, столько много вариантов. Ему все нравятся, а мы голову ломаем . Я уже и себе несколько подобрал, нужно будет обновить образ. А вам какая нравится? или какую уже сделали
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