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    Вс., 28 января 2018г.
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    Тема: Ремонт лобового стекла
    • Сегодня! Kaustos Cегодня в 13:02 «Ответить»
      Столкнулся с проблемой, когда заезжал на бордюр немного не рассчитал его высоту, в итоге помятый диск и трещина на лобовом стекле. С диском разобрался, друг СТО держит - помог мне за спасибо. А вот как быть с лобовым? Новое стоит 13+ тыс. Уже посмотрел, что ест мастерские по ремонту сколов и трещин на лобовых стеклах http://www.steklo-service.ru/replace.htm, и там еще несколько недалеко от меня. Стоит ли к ним обращаться? Цена указана адекватная, и вроде как делают быстро.Кто обращался уже за таким ремонтом, как долго результат держится, и какой уход потом нужен?
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