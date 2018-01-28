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    Вс., 28 января 2018г.
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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: Targettool - что это ?
    • Сегодня! Krutoy Cегодня в 09:27 «Ответить»
      Привет всем , что вы знаете о Targettool, как это использовать , может кто уже пробовал , расскажите пожалуйсто , так читаю в интернете , не очень понятно .
      • Сегодня! Igor33 Cегодня в 12:02 «Ответить»
        Насколько я знаю это система для оптимизации процессов компании .
        • Сегодня! Oleg5 Cегодня в 15:08 «Ответить»
          Это система управления проектами.Компонент позволяет управлять задачами компании и контролировать их своевременное выполнение. Подробно ознакомиться с системой можна на сайте http://www.targettool.ru/upravlenie-proektami.html . В TargetTool предусмотрена возможность простановки как персональных задач, так и по проекту.
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