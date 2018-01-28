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    Вс., 28 января 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: паразиты
    • kuka6 Вчера в 22:50 «Ответить»
      Подскажите, какие анализы нужно сдавать что бы узнать, есть паразиты в организме или нет? К какому вообще врачу идти? Направление нужно брать или сразу с анализами в больницу приходить?
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