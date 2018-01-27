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    Сб., 27 января 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Напольное покрытие.
    • Сегодня! Fades Cегодня в 03:11 «Ответить»
      Строю дачу, и весной начну заниматься полами, а сейчас как раз думаю, какое напольное покрытие выбрать. У вас какое покрытие дома/на даче и какие у него преимущества и недостатки.
      • Сегодня! Tamavil Cегодня в 03:18 «Ответить»
        Вообще выбирать напольное покрытие стоит исходя из того, насколько вам нравится внешний вид того или иного вида покрытия, это, как мне кажется, должно быть главным критерием.
        • Сегодня! Froinivim Cегодня в 03:25 «Ответить»
          Мне из напольных покрытий больше всего нравится ламинат. Он и стоит адекватных денег, и выглядит отлично, и не скользит. Да и ассортимент сейчас достаточно большой в различных магазинах строительных, можно легко выбрать ламинат на свой вкус. А купить ламинат в Нижнем Новгороде у нас вы можете например вот здесь - http://novteksnn.ru/ .
          • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 03:34 «Ответить»
            А мне очень нравится, как плитка виниловая смотрится, но такое покрытие в кругленькую сумму вам обойдется. А из более дешевых лучший вариант, на мой взгляд, - ламинат.
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