Тема: Напольное покрытие.
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Строю дачу, и весной начну заниматься полами, а сейчас как раз думаю, какое напольное покрытие выбрать. У вас какое покрытие дома/на даче и какие у него преимущества и недостатки.
Вообще выбирать напольное покрытие стоит исходя из того, насколько вам нравится внешний вид того или иного вида покрытия, это, как мне кажется, должно быть главным критерием.
Мне из напольных покрытий больше всего нравится ламинат. Он и стоит адекватных денег, и выглядит отлично, и не скользит. Да и ассортимент сейчас достаточно большой в различных магазинах строительных, можно легко выбрать ламинат на свой вкус. А купить ламинат в Нижнем Новгороде у нас вы можете например вот здесь -
http://novteksnn.ru/
.
А мне очень нравится, как плитка виниловая смотрится, но такое покрытие в кругленькую сумму вам обойдется. А из более дешевых лучший вариант, на мой взгляд, - ламинат.