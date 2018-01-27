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    Сб., 27 января 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Электрощитовое оборудование
    • Незабудка91 Вчера в 23:47 «Ответить»
      Недавно столкнулись с проблемой ,что поставщик электрощитового оборудования, с которым сотрудничали долгое время поднял цены очень сильно. Сейчас мы ищем другого поставщика, но в нашем регионе не можем найти, чтобы были оптовые поставки, может кто-то по работе сотрудничает с регионами.
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