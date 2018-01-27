Да, скорее всего дело в аккумуляторе, у него уже слабый заряд, да и на морозе быстрее садится. Вы можете съездить в автомастерскую и зарядить его. Или просто купить новый. Не знаю, какой комплектации ваше авто, поэтому подсказать, какой именно вам нужен, я не смогу. Но вы можете вот на этом сайте http://vipakb.store/blog/kakoy-akkumulya...-khenday-getts/ посмотреть какой аккумулятор на Хендай Гетц необходимо покупать.
У меня на Тойоте тоже так бывает, что заводится не с первого раза. До сих пор не знаю в чем причина. Кстати, вы можете купить зарядное устройство для аккумулятора, так вам не нужно будет никуда ездить заряжать его. Просто домой занесете и поставите заряжаться на ночь.