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    Сб., 27 января 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Хендай Гетц
    • Самсонова Вчера в 23:44 «Ответить»
      Здравствуйте, у меня машина Хендай Гетц, в последнее время стала плохо заводиться, то есть не с первого раза. Я так понимаю, дело в аккумуляторе? Нужно его менять?
      • Zebro Вчера в 23:56 «Ответить»
        Да, скорее всего дело в аккумуляторе, у него уже слабый заряд, да и на морозе быстрее садится. Вы можете съездить в автомастерскую и зарядить его. Или просто купить новый. Не знаю, какой комплектации ваше авто, поэтому подсказать, какой именно вам нужен, я не смогу. Но вы можете вот на этом сайте http://vipakb.store/blog/kakoy-akkumulya...-khenday-getts/ посмотреть какой аккумулятор на Хендай Гетц необходимо покупать.
        • Сегодня! Антон Фомин Cегодня в 00:03 «Ответить»
          Это может быть и аккумулятор, и масло и много других причин. Советую съездить в мастерскую и проконсультироваться с мастерами, пусть осмотрят вашу машину.
          • Сегодня! Диденко Cегодня в 00:11 «Ответить»
            У меня на Тойоте тоже так бывает, что заводится не с первого раза. До сих пор не знаю в чем причина. Кстати, вы можете купить зарядное устройство для аккумулятора, так вам не нужно будет никуда ездить заряжать его. Просто домой занесете и поставите заряжаться на ночь.
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