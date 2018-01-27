Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 27 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 47 посетителей
    Форум: Музыкальный форум
    Новая тема
    Тема: Укулеле.
    • Tamavil Вчера в 22:36 «Ответить»
      Может кто-то подсказать, как часто нужно струны на укулеле менять? И нужно вообще как-то за инструментом этим ухаживать? Слышал, что грифы гитар например иногда маслом лимонным смазывают, с укулеле нужно это делать?
      • Froinivim Вчера в 22:48 «Ответить»
        Лимонным маслом смазывать гриф не обязательно, а по поводу частоты замены струн: их менять нужно, когда старые перестают держать строй из-за того, что они растянулись. Но на укулеле это редко происходит.
        • Useyaryl Вчера в 22:57 «Ответить»
          У меня укулеле уже года два, и я ни разу струны не менял, при этом звучат они нормально, да и строй инструмент держит тоже достаточно хорошо. И мне кажется, что струны эти еще долго прослужат. Если и буду менять, то когда порвутся.
          • Fades Вчера в 23:06 «Ответить»
            Насколько я знаю, на укулеле в принципе не обязательно струны менять, они достаточно долговечные. Но если порвутся вдруг, то струны для укулеле купить вы сможете вот здесь например - http://www.artistpro.ru/catalog/ukulele_struny/ . И кстати сложно вообще на инструменте этом играть? Я сам гитарист, вот думаю, удастся мне быстро научиться играть на укулеле или нет.
          Вывести
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода