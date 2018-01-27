Может кто-то подсказать, как часто нужно струны на укулеле менять? И нужно вообще как-то за инструментом этим ухаживать? Слышал, что грифы гитар например иногда маслом лимонным смазывают, с укулеле нужно это делать?
Лимонным маслом смазывать гриф не обязательно, а по поводу частоты замены струн: их менять нужно, когда старые перестают держать строй из-за того, что они растянулись. Но на укулеле это редко происходит.
У меня укулеле уже года два, и я ни разу струны не менял, при этом звучат они нормально, да и строй инструмент держит тоже достаточно хорошо. И мне кажется, что струны эти еще долго прослужат. Если и буду менять, то когда порвутся.
Насколько я знаю, на укулеле в принципе не обязательно струны менять, они достаточно долговечные. Но если порвутся вдруг, то струны для укулеле купить вы сможете вот здесь например - http://www.artistpro.ru/catalog/ukulele_struny/ . И кстати сложно вообще на инструменте этом играть? Я сам гитарист, вот думаю, удастся мне быстро научиться играть на укулеле или нет.