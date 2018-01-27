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    Сб., 27 января 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Пожарное оборудование
    • Lazik665 Вчера в 22:00 «Ответить»
      Где взять оборудование для пожарной безопасности? в магазине нужно поставить щит пожарный, шкафчик, а где купить не представляю.
      • Сегодня! Klinton Cегодня в 01:43 «Ответить»
        Есть компании которие ето все продают именно занимаються продажей подобного оборудования, ну там огнитушителями, планами евакуации, короче всем тем что должно быть на предприятихях по закону.
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