Всем привет, мы переехали наконец-то в новую квартиру, но тут на кухне меня очень смущает, что печка находится у окна, мало того что штора все время пачкается, так еще боюсь что это опасно. Расскажите у кого такое тоже расположение, какие шторы вы покупали?
У моих родителей дома такая планировка, и если честно никогда не задумывались о том, что это опасно) А штору выбрали просто не белоснежную, а больше персикового оттенка, мелкие пятнышки не так заметно. Если вас смущает, тогда уже снимите, а купите к примеру коротенькую гардину.
Конечно не стоит зацикливаться на том, что это опасно, главное быстро принять меры. Однозначно стоит избавиться от такой шторы, можете перевесить ее в другую комнату или на балкон. Я бы на вашем месте выбирала горизонтальные жалюзи, вот здесь посмотрите http://market-z.ru/catalog/gorizontalnye-zhalyuzi/ Но мне особенно нравятся деревянные, они экологичны и смотрятся очень уютно. Как вариант, еще можно присмотреться к рулонным шторам, но подъемный механизм обычно быстро выходит из строя, менять его достаточно затратно.