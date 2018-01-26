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    Пт., 26 января 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Шторы для кухни
    • New! Diademka Cегодня в 18:01 «Ответить»
      Всем привет, мы переехали наконец-то в новую квартиру, но тут на кухне меня очень смущает, что печка находится у окна, мало того что штора все время пачкается, так еще боюсь что это опасно. Расскажите у кого такое тоже расположение, какие шторы вы покупали?
      • New! Anastasia_D Cегодня в 18:09 «Ответить»
        У моих родителей дома такая планировка, и если честно никогда не задумывались о том, что это опасно) А штору выбрали просто не белоснежную, а больше персикового оттенка, мелкие пятнышки не так заметно. Если вас смущает, тогда уже снимите, а купите к примеру коротенькую гардину.
        • New! Melodia Cегодня в 18:22 «Ответить»
          Конечно не стоит зацикливаться на том, что это опасно, главное быстро принять меры. Однозначно стоит избавиться от такой шторы, можете перевесить ее в другую комнату или на балкон. Я бы на вашем месте выбирала горизонтальные жалюзи, вот здесь посмотрите http://market-z.ru/catalog/gorizontalnye-zhalyuzi/ Но мне особенно нравятся деревянные, они экологичны и смотрятся очень уютно. Как вариант, еще можно присмотреться к рулонным шторам, но подъемный механизм обычно быстро выходит из строя, менять его достаточно затратно.
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