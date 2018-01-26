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    Пт., 26 января 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Покупка автомобиля.
    • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 14:36 «Ответить»
      У меня своя компания, и я хочу купить несколько автомобилей корпоративных для сотрудников. Рассматриваю Шкоду Октавия, мне кажется, что этот автомобиль отлично подойдет. Как считаете, хороший выбор?
      • Сегодня! Fades Cегодня в 14:44 «Ответить»
        Ну вообще Октавия - это и правда отличный вариант. Автомобиль достаточно надежный и комфортный. В этом классе наверное лучше вариантов нет. Хотя я не очень хорошо в автомобилях разбираюсь.
        • Сегодня! Tamavil Cегодня в 14:50 «Ответить»
          Я вам советую взять в лизинг Шкоду Октавия, это выгоднее, чем покупать в кредит, ну и единовременная финансовая нагрузка в таком случае намного ниже, чем если просто купить эти автомобили. Если вам это интересно, то вот здесь можете подробности узнать - http://skodaleasing.ru/octavia-for-ul . Вообще для юридических лиц лизинг - это лучший способ покупки транспортных средств, как мне кажется.
          • Сегодня! Froinivim Cегодня в 15:01 «Ответить»
            А я бы такие автомобили не стал покупать для корпоративного использования. Мне кажется, что лучше купить Солярис или Рио нового поколения, потому что они надежнее.
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