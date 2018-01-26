Давно не болела.. Вчера была на одном мероприятии и, кажется, подхватила вирус(( Столько чихающих и кашляющих вокруг было, знала бы заранее, не пошла бы.. Сегодня встала с больной головой, разбитая вся, решила, что просто не выспалась. Чай начала пить, почувствовала, что горло побаливает, глотать больно. Заболеваю значит(( А мне в понедельник на работе обязательно нужно выйти, моя смена, заменить некому. Чем вообще сейчас лечатся? Посоветуйте, как побыстрее вылечиться.
Тем же чем и раньше) Я еще сразу противовирусные начинаю пить при первых вот таких симптомах, дня за три-четыре на ноги встаю всегда. Отлеживайтесь и пейте больше теплых жидкостей, может и к понедельнику уже будете нормально себя чувствовать.