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    Пт., 26 января 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Картонные коробки для склада .
    • Сегодня! Oleg5 Cегодня в 09:43 «Ответить»
      Доброго дня, для склада нужно картонные коробки в большом количестве .Склад взяли недавно поэтому пока не очень разобрались со всем этим . .Подскажите где по выгодной цене можно заказать такие , если есть предложение пишите . Спасибо!
      • Сегодня! Stillman Cегодня в 11:34 «Ответить»
        Вам нужно гофротара, универсальное решение для упаковки различной продукции. Перед иными материалами картонные коробки обладают целым рядом преимуществ.
        • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 15:34 «Ответить»
          Думаю вам нужны коробки из гофрокартона . Мы для своей кондитерской заказывали такие http://apkada.ru/fefco/02xx/ , если вас устроит можете заказать там же .У них много разновидностей .
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