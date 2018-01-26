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    Пт., 26 января 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Отдых в Испании
    • Xirthare Вчера в 22:56 «Ответить»
      Какие в Бенидорме развлекательные заведения есть?
      • Сегодня! Jokerin Cегодня в 00:43 «Ответить»
        В Бенидорме, как и на любом другом нормальном курорте, полно мест для развлечения. Здесь и дискотеки есть, и кафе, и клубы. Другими словами - всё, что необходимо туристу, желающему отдохнуть на полную катушку. Кстати говоря, если хотите узнать, какие места действительно самые лучшие, посмотрите это видео https://youtu.be/xPcc-IbgHg0
        • Сегодня! dukat Cегодня в 01:38 «Ответить»
          Бенидорм - прекрасный город для отдыха, и мест где можно развлечься, там полно!
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