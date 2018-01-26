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    Пт., 26 января 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: отбеливание зубов
    • tomacka Вчера в 21:22 «Ответить»
      люблю кофе по утрам пить, от этого темнеть стали зубы. можно ли их отбеливать? не вредно?
      • Сегодня! mala7 Cегодня в 00:15 «Ответить»
        вы же это не сами делать будете. врачи сделают хорошо чтобы не повредить эмаль.
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