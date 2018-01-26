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    Пт., 26 января 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ворота
    • tomacka Вчера в 21:20 «Ответить»
      у нас на даче сломалась одна секция на воротах. где можно сделать.
      • Сегодня! mala7 Cегодня в 00:08 «Ответить»
        вот поэтому я не люблю секционные ворота. вечно они ломаются. обращайтесь туда где заказывали.
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