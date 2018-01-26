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    Пт., 26 января 2018г.
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    Тема: Выбрать и купить кустарник
    • VALKO Вчера в 20:43 «Ответить»
      Мне нужно посадить кустики на даче.. густые для стрижки... чтобы быстро размножить.. советы?!)
      • Сегодня! Lazik665 Cегодня в 00:48 «Ответить»
        Сажайте летнецветущую спирею. Их много видов и сортов. Растут очень быстро. Образуют при стрижке сплошную стену (чем больше стричь, тем плотнее "стена". Размножить... воткнуть черенки летом в землю на расстоянии 50см, или откопать самосев и рассадить. По высоте они тоже разные.
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