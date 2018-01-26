Мне сложно запоминать слова на английском языке. Очень разнообразное сочетание букв. Учу 2 года японский, и с произношением такой проблемы не было, в азбуке все звуки на лицо ; комбинации произношения. В английском нереально сложно запоминать слова . Однако, мне надо его срочно выучить. Произношение сложно запоминается (с произношением проблем не имею) . Мне 16.
Сложный вопрос. Я бы вам советовал смотреть ДЕТСКИЕ и ПОДРОСТКОВЫЕ прогрммы и фильмы. У детей и подростков очень четкое, хорошее произношение. Поптом оно у них портится, и взрослые говорят уже не так хорошо, как подростки. Когда будете понимать подростков, и взрослых вам будет понять легче.