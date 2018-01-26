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    Пт., 26 января 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Фирма или завод по производству свай
    • Klinton Вчера в 20:09 «Ответить»
      Подскажите надежную компанию, где можно заказывать качественные железобетонные сваи? Будем весной начинать работы на даче, уже собираю материалы по немногу (Москва оьласть)
      • Сегодня! VALKO Cегодня в 00:46 «Ответить»
        Можно заказать именно что бц установили, много есть компаний строительных которие устанавлевают сваи, вот у них есть и выход на заводы, где можно не дорого прикупить ети же сваи...
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