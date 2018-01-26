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    Пт., 26 января 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Розеола детская. На сколько опасно и как правельно лечить
    • Oldmen65 Вчера в 20:04 «Ответить»
      кто сталкивался с такой болезнью, на сколько она опасная ???
      • Сегодня! Klinton Cегодня в 00:46 «Ответить»
        У детской розеолы много названий: внезапная экзантема, трехдневная лихорадка, псевдокраснуха. Это инфекционное заболевание, распространенное среди маленьких детей до трех лет.
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