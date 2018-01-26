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    Пт., 26 января 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Фильтр для воды
    • dukat Вчера в 19:57 «Ответить»
      Мне в офис нужен фильтр для воды. Где приобрести его?
      • Smeren Вчера в 21:33 «Ответить»
        Для своего офиса фильтр для воды я заказывал в этом интернет-магазине https://vipecology.ru/ . Советую и Вам так сделать, поскольку оборудование оказалось очень качественным. Правда, с доставкой немного прогадали там, и на день позже приехали с оборудованием, но предупредили заранее, что не успевают. Так что, в целом доволен.
        • Xirthare Вчера в 22:42 «Ответить»
          В интернете много магазинов которые занимаются продаже фильтров для воды.
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