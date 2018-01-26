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    Пт., 26 января 2018г.
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    Тема: Как выбрать точку для покупки техники в дом
    • Klinton Вчера в 19:38 «Ответить»
      Где лучше всего покупать технику? в инете или магазинах ?? и если в интернете то в каком лучше интернет магазине
      • Сегодня! Lazik665 Cегодня в 00:45 «Ответить»
        интернет-магазинов не надо опасаться
        сам работаю в инет-магазине (продаем аудио-видео технику) , достаточно много людей опасаются покупок в инет-магазинах, но мы их в этом разубеждаем своей работой ))
        сам стараюсь тоже заказывать технику через интернет (последняя покупка - кофемашина бош)
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