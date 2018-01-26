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    Пт., 26 января 2018г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Зимние виды спорта
    • Pasha11 Вчера в 19:25 «Ответить»
      Привет всем , обсудим зимние виды спорта , кто чем занимается , где приобретает снарежение и одежду . Я хочу заняться лыжами , вот интересуюсь обо всем этом .
      • Igor33 Вчера в 21:02 «Ответить»
        В первую очередь нужно подготовить свой организм к тренировкам. Внезапная большая нагрузка, обрушенная на организм, может не только не улучшить вашу спортивную форму, а напротив - принести ущерб.
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