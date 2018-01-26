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    Пт., 26 января 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Инвалидная коляска
    • mamula Вчера в 19:05 «Ответить»
      Срочно понадобилась инвалидная коляска для родственника. Искали очень долго. Оказывается хорошие доступные инвалидные коляски не так уж легко найти. Только через дальнего родственника-врача нашли подходящий вариант на сайте http://med-serdce.ru/cat/invalidnye-kresla-kolyaski.html. Да, родня многое значит
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