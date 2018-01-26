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    Пт., 26 января 2018г.
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    Тема: Кейсы для контры
    • Klinton Вчера в 19:05 «Ответить»
      На каком сайте открывать кейсы по cs go ? Так что бы выпадал шмот нормальный и не дорого , а то одни разводы кругом ((((
      • Сегодня! Lazik665 Cегодня в 00:41 «Ответить»
        Такого родка кейсов сейчас очень много, но лично я когдв то пробовал и мне особо не везло, даже не мог отбить затраты, так что тут удача играет роль тоже.
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