Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 26 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 46 посетителей
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Защита инфы на фирме
    • Klinton Вчера в 19:03 «Ответить»
      как организовать полноценную защиту личной информации, и информации предприятия на том же предприятии ??? какии конторы это делают ????
      • Сегодня! VALKO Cегодня в 00:41 «Ответить»
        информацию именно компании ето оакое дело, но вот что бы собирать информациб о людях, нужно иметь защиту, ето нужно вроде как какую то определенную систему защиты иметь что то вроде того...
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода