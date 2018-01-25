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    Чт., 25 января 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Магазин крепежа.
    • Сегодня! Froinivim Cегодня в 13:27 «Ответить»
      Может кто-то посоветовать магазин крепежа с большим ассортиментом? Мне нужны пластины крепежные разных размеров, и я не могу никак найти, где их заказать можно.
      • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 13:33 «Ответить»
        Мне кажется, что вам проще будет на каком-нибудь заводе заказать изготовление нужных вам пластин. Изделие это достаточно простое, поэтому скорее всего за изготовление с вас много не возьмут.
        • Сегодня! Fades Cегодня в 13:39 «Ответить»
          http://krepej.com/perforirovany_krepej - вот магазин, в котором продается перфорированный крепеж, в том числе и пластины крепежные, надеюсь, что вы найдете там пластины нужного вам размера. А если заказывать где-то изготовление нужных вам пластин, то скорее всего получится ощутимо дороже все-таки. Если только вам не нужна действительно большая партия.
          • Сегодня! Tamavil Cегодня в 13:47 «Ответить»
            Можно крепежные изделия различные из Китая заказывать. Цены там достаточно низкие и ассортимент огромный. Единственное что - доставка долгая, но как по мне, это не очень большая проблема.
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