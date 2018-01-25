На самом деле не всегда хорошую скидку выбить удается даже на большую партию. Но вообще, если с одной металлобазой работать все время, то совершенно точно можно будет металл продавать по достаточно выгодной цене.
Алюминиевая полоса - это достаточно часто используемый в машиностроении вид заготовок ведь, я думаю, что почти на всех металлобазах можно полосы такие закупить. Правда действительно не везде предоставляют хорошие оптовые скидки. Но тут уже нужно звонить на разные металлобазы и узнавать, какие у них условия на оптовые поставки. Для начала можете например вот сюда обратиться - http://cvet-metall.com/alyuminij/alyuminievaya-polosa/ .