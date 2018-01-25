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    Чт., 25 января 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Алюминиевые полосы.
    • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 10:49 «Ответить»
      Мне нужно оптом закупить алюминиевые полосы, и если кто-то посоветует металлобазу, на которой можно их закупить по выгодной цене, я буду очен благодарен.
      • Сегодня! Fades Cегодня в 10:55 «Ответить»
        Тут все зависит от того, насколько крупный опт. Если действительно большую партию заказывать, то вам практически на любой металлобазе дадут достаточно большую оптовую скидку.
        • Сегодня! Tamavil Cегодня в 11:01 «Ответить»
          На самом деле не всегда хорошую скидку выбить удается даже на большую партию. Но вообще, если с одной металлобазой работать все время, то совершенно точно можно будет металл продавать по достаточно выгодной цене.
        • Сегодня! Froinivim Cегодня в 11:10 «Ответить»
          Алюминиевая полоса - это достаточно часто используемый в машиностроении вид заготовок ведь, я думаю, что почти на всех металлобазах можно полосы такие закупить. Правда действительно не везде предоставляют хорошие оптовые скидки. Но тут уже нужно звонить на разные металлобазы и узнавать, какие у них условия на оптовые поставки. Для начала можете например вот сюда обратиться - http://cvet-metall.com/alyuminij/alyuminievaya-polosa/ .
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