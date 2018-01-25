Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 25 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 70 посетителей
    Форум: Развлечение и Отдых
    Новая тема
    Тема: Игры. Фильмы.
    • Сегодня! Dima A Cегодня в 09:24 «Ответить»
      Посоветуйте, во что можно поиграть на компьютере, или какой-нибудь интересный фильм? Недавно потерял работу, и пока не хочу искать новою, думаю месяц отдохнуть. Тем более есть некоторые сбережения, и я могу себе это позволить. Не хочу ни о чем думать, буду гулять, смотреть фильмы, и играть в игры.
      • Сегодня! Каролинка Cегодня в 09:32 «Ответить»
        По играм ничего не могу порекомендовать, не люблю играть. А вот фильмы смотрю, при чем довольно часто. Из последнего мне понравились, Похищение, Геошторм, Секретное досье. Так что смело можете посмотреть на досуге, не пожалеете.
        • Сегодня! Bravuiy Paren Cегодня в 09:36 «Ответить»
          А я играю в игры, моя любимая игра GTA. Еще могу в гонки поиграть, но это реже. Из фильмов все что сейчас снимают мне не нравится, даже не тратьте время. Лучше что-то из старенького поискать, возможно какой-то фильм вы еще не видели.
          • Сегодня! Ger Cегодня в 09:47 «Ответить»
            Из фильмов, недавно смотрел Геошторм, мне очень понравился. Если вам нравятся фильмы жанра катастрофы, то обязательно посмотрите, не пожалеете. Из ужасов Коматозники неплохой фильм, недавно вышел. В игры я тоже любитель поиграть, предпочитаю Танки, да и вообще мне больше онлайн нравится играть. К примеру, здесь можете посмотреть варианты: http://www.creagames.com/. Может вам какая-нибудь браузерная игра онлайн понравится.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Досуг24(3) Форум по интересамsimas21.06.16 в 13:38Mooi Cегодня в 18:01
          Электронная книга10(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыСкилачи02.08.12 в 13:51Mooi Cегодня в 17:59
          Автоматы игровые9(1) Развлечение и ОтдыхLazik66510.01.18 в 19:56Givi Cегодня в 17:58
          Арматура6(2) Строительство и ремонтtomacka07.09.17 в 17:37kentavr Cегодня в 17:55
          Ветрянка, что делать?2(2) Медицина и ЗдоровьеСвоячницаCегодня в 16:52Галерея5 Cегодня в 17:50
          Процедуры для омоложения лица7(2) Медицина и Здоровьеtimon0822.12.17 в 20:40Rrissti Cегодня в 17:46
          Сердце13(2) Медицина и ЗдоровьеLazik66520.12.17 в 20:23Kamikoto789 Cегодня в 17:42
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода