Посоветуйте, во что можно поиграть на компьютере, или какой-нибудь интересный фильм? Недавно потерял работу, и пока не хочу искать новою, думаю месяц отдохнуть. Тем более есть некоторые сбережения, и я могу себе это позволить. Не хочу ни о чем думать, буду гулять, смотреть фильмы, и играть в игры.
По играм ничего не могу порекомендовать, не люблю играть. А вот фильмы смотрю, при чем довольно часто. Из последнего мне понравились, Похищение, Геошторм, Секретное досье. Так что смело можете посмотреть на досуге, не пожалеете.
А я играю в игры, моя любимая игра GTA. Еще могу в гонки поиграть, но это реже. Из фильмов все что сейчас снимают мне не нравится, даже не тратьте время. Лучше что-то из старенького поискать, возможно какой-то фильм вы еще не видели.
Из фильмов, недавно смотрел Геошторм, мне очень понравился. Если вам нравятся фильмы жанра катастрофы, то обязательно посмотрите, не пожалеете. Из ужасов Коматозники неплохой фильм, недавно вышел. В игры я тоже любитель поиграть, предпочитаю Танки, да и вообще мне больше онлайн нравится играть. К примеру, здесь можете посмотреть варианты: http://www.creagames.com/. Может вам какая-нибудь браузерная игра онлайн понравится.