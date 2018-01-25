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    Тема: доставка груза
    • Сегодня! timon08 Cегодня в 01:50 «Ответить»
      решила заняться бизнесом , открыла небольшой магазин одежды. покупать товар буду в Турции,а вот с доставкой груза ещё не определилась. посоветуйте кто знает, хорошую, чтобы на таможне проблем не было.
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