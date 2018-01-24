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    Ср., 24 января 2018г.
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    Тема: Каталог Магазинов
    • Сегодня! dasa123 Cегодня в 13:30 «Ответить»
      На этом сайте вы можете найти себе нужной интернет-магазин с доставкой до вашего дома. На этом каталоге интернет-магазинов сильно экономит время, нервы и сбережения. В каталоге — сервисы, которые проверены годами работы и деньгами тысяч покупателей. Сюда включены и онлайн-гипермаркеты (торгуют палитрой товаров от носков до холодильника), и специализированные магазины, которые продают ассортимент из одной категории (авиабилеты, электроника, драгоценности, одежда и обувь и др.). Плюсы онлайн-магазинов из списка: тысячи товаров на одном экране (для просмотра такого количества вещей в торговом центре понадобятся годы), заказ через Интернет, способ оплаты выбирает покупатель, а не продавец (электронные деньги, кредитная карта, наличные при получении и др.), доставка на дом в подходящее время (говорим до свидания пакетам, картонным коробкам и нервотрёпке с погрузкой-разгрузкой покупок). В списке магазины разбиты по географии (китайские, американские, русские и др.) и по категориям (универсальные, электроника, детские и др.).
      https://shopsworld.ru/
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