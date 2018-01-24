У меня сестра очень любит животных. Стала ветеринаром и открыла свой кабинет. Теперь мы вместе собираемся ещё открыть парикмахерскую и магазин различных товаров для животных. Сначала изучили, что будет пользоваться популярностью среди любителей собак и кошек и начали искать поставщиков этих товаров. Вышли на рынок Китая. Но встал вопрос - как доставить всё это к нам? Кто занимается закупками и продажей китайских товаров, расскажите как это происходит.
А Вы уже видели что-то из этих товаров вживую? Чтоб потом не было так, что, заказав большую партию, будете разочарованы качеством. У меня знакомые сначала пробные партии товара заказывают для ознакомления, а потом уже закупают много. Для небольших лёгких заказов можно пользоваться курьерской службой доставки, к примеру, DHL, FedEx - за пару дней товар будет у Вас. А дальше уже будете решать -сотрудничать ли Вам с этим поставщиком.
Вы можете пообщаться с тем китайским поставщиком, у которого собираетесь закупать товар и узнать, каким образом он доставляет товары своим другим покупателям. А Вы уже можете найти отзывы об этой службе доставки на просторах интернета.
Автор, сейчас очень развита торговля с Китаем и есть много фирм, которые помогают предпринимателям с доставкой грузов в Россию. Они и растаможкой займутся, и доставят груз к месту назначения. К примеру, есть такой сервис https://gedabox.com/dostavka_kontejnerov/ - они перевозят контейнеры из Китая в Россию. Только выберите какой Вам способ доставки больше подойдет по срокам - морской или железнодорожный.