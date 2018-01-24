Я являюсь солистом рок-группы, раньше мы выступали только в клубах и барах. Там нам полностью предоставляли все нужное оборудование. А в марте нас пригласили принять участие в региональном рок-фестивале, но проблема в том, что фестиваль будет проходить на улице и у каждой группы должно быть свое оборудование. Подскажите, пожалуйста, где у нас в городе можно приобрести музыкальное оборудование (колонки, микрофоны, усилители) по адекватным ценам?
Посмотрите на досках объявлений, очень часто те же клубы продают ненужное оборудование в хорошем качестве. Мы так для детского садика колонки в том году покупали. Работают они исправно, а сэкономили мы на покупки процентов 40 от рыночной стоимости.
Брать оборудование уже бывшее в употреблении очень опасно. Сегодня оно хорошо работает, а завтра во время концерта может сломаться, и что вы тогда будете делать?! У вас есть два варианта: первый-это взять оборудование в аренду на время фестиваля, а второе это поискать интернет магазины, где можно купить колонку с микрофоном для улицы . Это будет дешевле, чем покупать ее в оффлайн магазинах. Можете посмотреть ассортимент например в этом магазине https://boomboxik.ru/internet-magazin/folder/kombousiliteli , может быть подберете что-то для себя!
А вы знакомы с кем-нибудь из ребят, которые помимо вас будут выступать на фестивале? Может быть вам поговорить с ними и за определенную плату воспользоваться их оборудованием? Я так поняла, что оно вам всего на один раз нужно, так какой смысл его покупать?