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    Ср., 24 января 2018г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
    Новая тема
    Тема: Как вы экономите на покупках?
    • piperfigura Вчера в 20:33 «Ответить»
      Кто какие способы использует для экономии на покупках? Интересно было бы обсудить эту тему. Думаю, для многих вопрос экономии играет большую роль, как и для меня, так что обменяться опытом в этом плане было бы неплохо.
      • filka Вчера в 23:56 «Ответить»
        Я вообще стараюсь всеми возможными и невозможными способами сэкономить на покупках. Ищу места, где есть распродажи, стараюсь то что нужно покупать именно в сейл.
        • Сегодня! pelikan Cегодня в 00:25 «Ответить»
          Мне кажется, что это не совсем правильно, экономить на всем чем можно, да еще и любыми способами. Конечно, я тоже умею считать деньги, и если у меня возможность сэкономить есть, то я ею обязательно воспользуюсь. Вот, недавно наткнулся тут на сайт с купонами для скидок, так там есть довольно неплохие магазины. Думаю, взять купон на скидку в Colins, а то я уже давно засматриваюсь там на одну кожаную куртку.
          • Сегодня! piperfigura Cегодня в 01:09 «Ответить»
            Я одно время очень активно купоны на скидки использовал и круто на этом экономил, а в последнее время как-то подзабил на это, да и сервисов нормальных не находил, так что спасибо за совет.
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