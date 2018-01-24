Кто какие способы использует для экономии на покупках? Интересно было бы обсудить эту тему. Думаю, для многих вопрос экономии играет большую роль, как и для меня, так что обменяться опытом в этом плане было бы неплохо.
Мне кажется, что это не совсем правильно, экономить на всем чем можно, да еще и любыми способами. Конечно, я тоже умею считать деньги, и если у меня возможность сэкономить есть, то я ею обязательно воспользуюсь. Вот, недавно наткнулся тут на сайт с купонами для скидок, так там есть довольно неплохие магазины. Думаю, взять купон на скидку в Colins, а то я уже давно засматриваюсь там на одну кожаную куртку.