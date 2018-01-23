Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 23 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 66 посетителей
    Форум: Юридический форум
    Новая тема
    Тема: Защита интеллектуальной собственности
    • Сегодня! Oleg5 Cегодня в 08:19 «Ответить»
      Как защиты то что ты сам изобрел , что для этого нужно , куда обратиться ? Например я изобрел товарный знак и не хочу чтобы кто то его украл и использовал . Кто разбирается подскажите .
      • Сегодня! Igor33 Cегодня в 10:33 «Ответить»
        Первым этапом защиты своих прав все же стоит выделить обращение на ресурс с электронной жалобой. Практически все современные ресурсы имеют форму обратной связи или даже специальную форму уведомления о нарушении авторских прав. Воспользуйтесь ею.
        • Сегодня! Krutoy Cегодня в 14:19 «Ответить»
          Эффективную защиту прав интеллектуальной собственности может обеспечить квалифицированная помощь профессионалов.Поэтому рекомендую обратися в компанию Компания «Патент-ТМ» , так как есть опыт работы с ними . Вот сайт http://patent-tm.ru/ компании для более подробного ознакомления .Деятельность компании предоставляет полный пакет услуг в области регистрации таких объектов интеллектуальной собственности как: товарные знаки, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, программы ЭВМ.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода