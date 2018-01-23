Первым этапом защиты своих прав все же стоит выделить обращение на ресурс с электронной жалобой. Практически все современные ресурсы имеют форму обратной связи или даже специальную форму уведомления о нарушении авторских прав. Воспользуйтесь ею.
Эффективную защиту прав интеллектуальной собственности может обеспечить квалифицированная помощь профессионалов.Поэтому рекомендую обратися в компанию Компания «Патент-ТМ» , так как есть опыт работы с ними . Вот сайт http://patent-tm.ru/ компании для более подробного ознакомления .Деятельность компании предоставляет полный пакет услуг в области регистрации таких объектов интеллектуальной собственности как: товарные знаки, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, программы ЭВМ.