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    Вт., 23 января 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: биткоин
    • Ferst Вчера в 19:15 «Ответить»
      какой лучше и проще биткоин кошелек завести
      • Аноним Вчера в 19:54 «Ответить»
        Биткоин (bitcoin) - это криптовалюта и завести кошелек не составит каких-либо проблем. Самый популярный кошелек в данной сфере - это Blockchain, но он не единственный, здесь - http://prostocoin.com/blog/bitcoin-wallet есть сборник биткоин кошельков, он поможет выбрать кошелек.
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