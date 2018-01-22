"Work and Travel GERMANY – отличная возможность для студентов официально и легально работать в Германии во время летних и зимних каникул. Это одна из самых популярных программ обмена среди студентов. Программа позволяет: работать, путешествовать, отдыхать, изучать язык, знакомиться с новыми людьми и культурами. Это своего рода стажировка, в ходе которой студенты стационара от 19 до 24 лет смогут получить международный опыт в гостинично-туристическом бизнесе, погрузиться в культурную среду этой европейской страны. Когда ещё вам выпадет такая прекрасная и бюджетная возможность увидеть живописную долину Рейна со средневековыми замками и монастырями, полюбоваться Шварцвальдом и спокойным Балтийским побережьем, посетить центры виноделия в южных районах по долинам рек? Подробнее на:https://anywayplus.ru/p/work-and-travel-v-germanii/