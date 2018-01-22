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    Пн., 22 января 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Микрозайм
    • kitti Вчера в 21:52 «Ответить»
      В каком банке лучше всего оформить микрозайм кто из вас в курсе? Я хотела б взять небольшую сумму под адекватный процент и как можно быстрее его погасить. Буду очень признательна за ваши ответы!
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