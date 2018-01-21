Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 21 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 73 посетителя
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Светодиодные фары.
    • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 14:26 «Ответить»
      Если есть здесь те, у кого на авто стоят фары со светодиодными лампами, расскажите, действительно такие фары стоят своих денег? Или галоген не сильно уступает?
      • Сегодня! Fades Cегодня в 15:12 «Ответить»
        Галоген уступает сильно. Если сравнивать светодиоды, то не с галогеном, а с ксеноном, и тут я даже не знаю, что лучше. Но у меня светодиодные фары стоят.
        • Сегодня! Tamavil Cегодня в 15:30 «Ответить»
          Если вас данная тема интересует, то советую в интернете почитать статьи вроде этой - http://www.diodgid.ru/avtosvet/svetodiodnye-lampy-h4/ , тут много информации про светодиодные лампы H4, надеюсь, вам будет интересно. И я лично считаю, что за светодиодным освещением будущее, в том числе и в автоиндустрии, так что я уверен, что скоро во всех автомобилях будет светодиодная оптика.
          • New! Froinivim Cегодня в 16:05 «Ответить»
            Вот я тоже собрался машину новую покупать и думаю, стоит переплачивать за светодиодную оптику или нет. Просто я лично в основном только по городу езжу, и в принципе нет особой необходимости в светодиодных фарах.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Снегоход10(1) АвтоФорумАноним22.09.17 в 23:58Денис Сычев Cегодня в 17:32
          Электрооборудование9(1) Строительство и ремонтtomacka17.08.17 в 16:01Nika26 Cегодня в 17:31
          Электромонтажные работы6(1) Строительство и ремонтVALKO11.01.18 в 19:49Nika26 Cегодня в 17:29
          Диван угловой или прямой?8(2) Мебель, интерьеры, домkulik113.01.18 в 03:39Grinii Cегодня в 17:26
          Лампы светодиодные... об экономии электричества стоит говорить ???5(1) Технический прогресс, инновацииFAGtilos08.11.17 в 17:22Nika26 Cегодня в 17:25
          дизайн кухни13(1) Строительство и ремонтWihebo13.08.17 в 14:26linasomova Cегодня в 16:49
          Дизайн офиса5(1) Мебель, интерьеры, домLazik665Позавчера в 22:58linasomova Cегодня в 16:45
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода