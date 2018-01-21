Если вас данная тема интересует, то советую в интернете почитать статьи вроде этой - http://www.diodgid.ru/avtosvet/svetodiodnye-lampy-h4/ , тут много информации про светодиодные лампы H4, надеюсь, вам будет интересно. И я лично считаю, что за светодиодным освещением будущее, в том числе и в автоиндустрии, так что я уверен, что скоро во всех автомобилях будет светодиодная оптика.
Вот я тоже собрался машину новую покупать и думаю, стоит переплачивать за светодиодную оптику или нет. Просто я лично в основном только по городу езжу, и в принципе нет особой необходимости в светодиодных фарах.