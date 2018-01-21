Стандартный штучный паркет одинаков по толщине, которая составляет примерно 15 мм. Ширина варируется от 40 до 70 мм, а длина - от 250 до 490 мм. Материал этот довольно капризен и требует стабильности по температуре от 18 °С до 25 °С и влажности в помещении от 45% до 65% . Если температура в помещении будет ниже, возникнут деформации. Укладка как правило проблем не вызывает (если следовать технологии) . Материал укладывается на основание, которое может быть как бетонным, так и из фанеры, используемой наиболее часто. Используемая фанера должна быть сухой. Она укладывается на выровненное бетонное основание или на лаги. При первом варианте ее рекомендуют не только прикручивать к полу, но и приклеивать к основанию. Далее к фанере приклеивается паркет с помощью специального клея. Когда клей высохнет, паркет шлифуется или циклюется с последующим покрытием минимум тремя слоями лака или масла. Внимание! Приобретая штучный паркет, вы в среднем оплачиваете только 30% от общей стоимости всех затрат. В оставшиеся 70% затрат входит стоимость укладки, шлифовки, покрытия и стоимость расходных материалов.