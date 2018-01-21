Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 21 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 75 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Паркет или доска
    • VALKO Вчера в 23:29 «Ответить»
      Что лучше паркет или паркетная доска? Что служит дольше? И за каким полом легче ухаживать?
      • Сегодня! Klinton Cегодня в 02:18 «Ответить»
        Стандартный штучный паркет одинаков по толщине, которая составляет примерно 15 мм. Ширина варируется от 40 до 70 мм, а длина - от 250 до 490 мм. Материал этот довольно капризен и требует стабильности по температуре от 18 °С до 25 °С и влажности в помещении от 45% до 65% . Если температура в помещении будет ниже, возникнут деформации. Укладка как правило проблем не вызывает (если следовать технологии) . Материал укладывается на основание, которое может быть как бетонным, так и из фанеры, используемой наиболее часто. Используемая фанера должна быть сухой. Она укладывается на выровненное бетонное основание или на лаги. При первом варианте ее рекомендуют не только прикручивать к полу, но и приклеивать к основанию. Далее к фанере приклеивается паркет с помощью специального клея. Когда клей высохнет, паркет шлифуется или циклюется с последующим покрытием минимум тремя слоями лака или масла. Внимание! Приобретая штучный паркет, вы в среднем оплачиваете только 30% от общей стоимости всех затрат. В оставшиеся 70% затрат входит стоимость укладки, шлифовки, покрытия и стоимость расходных материалов.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Заработок в Интернет. Обман, или реальность?80(1) Наука, образование, работаLektor07.02.10 в 14:35kriptobili Cегодня в 05:44
      Вышивка3(1) Медицина и ЗдоровьеViktoriya45622.08.17 в 17:44Sergei44 Cегодня в 04:20
      Кабинет ТИНЬКОФФ3Банковский форумOldmen65Cегодня в 00:02Klinton Cегодня в 02:19
      Ремонт пк2Компьютеры, смартфоны, гаджетыVALKOВчера в 23:51Klinton Cегодня в 02:19
      Орто обувка2Медицина и ЗдоровьеVALKOВчера в 23:33Lazik665 Cегодня в 02:18
      Паркет или доска2Строительство и ремонтVALKOВчера в 23:29Klinton Cегодня в 02:18
      Подарок подруге2Женский форумOldmen65Вчера в 23:14Klinton Cегодня в 02:17
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода