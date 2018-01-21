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    Вс., 21 января 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Где искать спецов?
    • Krespo Вчера в 22:40 «Ответить»
      Нужны спецы по программированию, дизайнеры и лжди для call-трекинга. На каком сайте можно найти?
      • JangO Вчера в 22:49 «Ответить»
        Есть доступы к hh и superjob помогу открыть контакты анкет по всей России пишите на hh-and-superjob@yandex.ru, отвечу в течении часа.
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