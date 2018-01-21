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    Вс., 21 января 2018г.
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    Тема: сканворды
    • tomacka Вчера в 21:24 «Ответить»
      подскажите где можно найти ответы на сканворды? а то бывает остаётся одно слово и интересно знать ответ.
      • Сегодня! mala7 Cегодня в 00:11 «Ответить»
        с ответами не интересно, не пользуюсь. если надо я сама через интернет ответ найду.
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