Возможно, кто-то задумывался, а кто-то и нет: почему люди за границей нашей Родины живут, как буд-то бы, более счастливо, чем мы? В отпуск мы едем к ним в Париж, Рим, Барселону, Лондон в массовых количествах, а они к нам в Москву, Казань, Новосибирск и Екатеринбург совсем ехать не хотят. Мы, как повелось еще со времен СССР, хотим купить что-то итальянское, американское, немецкое, на худой конец, турецкое, но свое, русское, только в крайнем случае.
На днях я разговаривал с одной своей знакомой, и как-то сама по себе возникла эта тема: почему люди в Европе более счастливы, чем люди в России, даже если они небогаты? Ведь если мы сейчас спросим тысячу русских: хотите уехать жить в Италию (Испанию, Францию, Чехию), от многих, от очень многих мы услышим: конечно, хочу, очень хочу. Что ответят на похожий вопрос европейцы? Захотят они уехать жить в Россию? Думаю, ответ очевиден.
И сама по себе началась развиваться эта мысль: почему люди счастливы больше или меньше? Конечно, вопрос денег встанет в-первую очередь. И будет ошибочен. Если у вас много, очень много денег, будете ли вы счастливы в стране, где другие не счастливы и что на самом деле нужно для счастья.
Я высказал такую мысль: люди в Европейских странах счастливы потому, что они живут в обстановке счастья. Вот как они себе это счастье представляют, как его видят, так и есть на самом деле. Они ежедневно создают для себя и других такой образ жизни, такую обстановку, которая избавляя их от множества разных проблем, делает их жизнь приятнее и удобнее.
Что, например, для меня, как для жителя Европы, счастье?
Это жить в красивом историческом городе, в котором сохранена архитектура моих отцов и дедов, а еще лучше прадедов и прапрадедов. Мне нравится видеть красивые исторические фасады, не изуродованные безвкусными вывесками с рекламой различного ширпотреба или с дурацкими названиями, типа «мир кожи», «мир белья» и «мир сантехники». Я счастлив, что и я, и мои дети могут видеть исторический облик городов таким, каким он был и двести и триста лет назад. Я радуюсь, когда выхожу на улицу для прогулки, потому что чувствую себя в гармонии с этим городом. И я понимаю, что я итальянец (испанец, англичанин и т.д.)
Я счастлив, когда со мной здороваются знакомые, мало знакомые и совсем незнакомые мне люди, встретившиеся мне по пути моей прогулки. Я рад, что они вежливы, приветливы, улыбаются мне, и я готов отвечать им тем же.
Я счастлив, что придя на рынок, могу купить действительно вкусные и действительно тщательно отобранные для меня фрукты и овощи, а не гниль или не химически обработанные или недозрелые плоды, которые нам предлагают в наших гастрономах. Я понимаю, что имею дело с профессионалами, которые болеют за свой бизнес.
Я счастлив, что тысячи и тысячи людей проявляют фантазию, профессионализм и затрачивают свое время, свои силы и саму жизнь на производство различных красивых, качественных и полезных для меня товаров, которые украсят уже мою жизнь и сделают ее комфортнее и интереснее. Я благодарен им, потому что они делают меня счастливее.
Продолжать? Думаю, все поняли, о чем я.
Даже если я не имею много денег, я каждый день живу в очень комфортной и доброжелательной обстановке, которую создают для меня люди, живущие рядом со мной. И это делает меня счастливым. Делая то же самое для них, я счастлив еще больше. Но все это счастье находится за пределами моего дома. А могу я что-то сделать сам для своего повседневного счастья? Конечно! В своем доме!
По утрам я буду заваривать и пить только хороший кофе. Не всякую дешевую растворимую дрянь, а хороший и дорогой кофе. Дорогой? Ничего. Зато в эти пол-часа завтрака я буду точно очень счастливым))) А еще я съем очень вкусный свежий круасан.
Я обязательно поставлю в гостиной роскошный диван с глубокой посадкой, такой, чтобы я мог влезть на него с ногами, а при необходимости, и вздремнуть с комфортом. Такой, чтобы приходящие гости, увидев мой диван, могли сказать только одно: ВАУ!!! Диван – центр жизни любой квартиры или дома. Здесь все: взрослые, дети, собаки и кошки. И им всем должно хватать места, им всем должно быть уютно и комфортно.
Я обязательно куплю себе настоящую широкую кровать. Не куцую двух-спалку в 140 см, а НАСТОЯЩУЮ ШИРОКУЮ кровать, сантиметров на 180-200. Чтобы лечь, раскинуть руки….а кровать не кончается. И чтобы если спать вдвоем, то именно спать, а не делить матрас и одеяло. И обязательно застелю ее качественным натуральным постельным бельем из египетского хлопка.
Каждый день, уходя на работу, и оглядывая перед уходом свою квартиру, я буду знать, что даже если сегодня, за пределами моего дома произойдет что-то страшное: люди перестанут мне улыбаться, все фасады закроют жуткими вывесками, а половину домов вообще снесут, одежда и обувь в магазинах станут сплошь серыми и черными, а продукты на рынках завянут, вечером, вернувшись домой и, провалившись в свой роскошный диван, я вновь буду так же счастлив, как я счастлив сейчас.
Пойду, сделаю подборку мебели для счастья.