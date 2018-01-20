На сегодняшний день в «ВАШ ГОРОД» около 40 банков предлагают более 120 ипотечных программ, которые имеют большое количество различных параметров, в результате сопоставления которых необходимо выбрать оптимальный вариант условий ипотечного кредитования. К таким параметрам относятся: процентные ставки по ипотечным кредитам (их размер колеблется от 9, 5% до 19% годовых в рублях и от 7% до 16% годовых валюте), срок рассмотрения заявки на кредит, наличие или отсутствие, размер первоначального взноса, срок кредитования, условия досрочного погашения и многие другие. В силу этого с изучением всего многообразия предлагаемых банками ипотечных продуктов и выбором оптимальной ипотечной программы может справиться только профессионал, каковым и является ипотечный брокер.Ипотечный брокер, действуя исключительно в интересах клиента, поможет ему найти соответствующий ипотечный банк и вступить получить кредит без лишних потерь, сложностей и проблем.При этом ипотечный брокер, помогая выбрать наиболее выгодную для клиента ипотечную программу, учитывает все индивидуальные особенности и потребности Клиента (размер займа, возраст заемщика, размер семьи, совокупный доход, гражданство и другие важные для банка факторы), оформляя ипотечный кредит, действует быстро и юридически грамотно и всегда предложит различные пути решения проблемы, в случае ее возникновения.Сложность данного вопроса подтверждает и статистика: в настоящее время из ста человек, позвонивших в банк, чтобы узнать об условиях предоставления ипотечного кредита, непосредственно до банка доходят семь человек, из которых получает кредит один человек.Среди клиентов, самостоятельно обратившихся в банк, только 10-20% получают ипотечный кредит, тогда как для клиентов, направленных в банк ипотечными брокерами, эта цифра составляет свыше 90%.По материалам сайта