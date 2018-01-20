Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 20 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 57 посетителей
    Форум: Мужской форум - мужские темы
    Новая тема
    Тема: Ипотечный брокер. Займы ekapusta
    • Сегодня! Taoplker Cегодня в 09:38 «Ответить»
      На сегодняшний день в «ВАШ ГОРОД» около 40 банков предлагают более 120 ипотечных программ, которые имеют большое количество различных параметров, в результате сопоставления которых необходимо выбрать оптимальный вариант условий ипотечного кредитования. К таким параметрам относятся: процентные ставки по ипотечным кредитам (их размер колеблется от 9, 5% до 19% годовых в рублях и от 7% до 16% годовых валюте), срок рассмотрения заявки на кредит, наличие или отсутствие, размер первоначального взноса, срок кредитования, условия досрочного погашения и многие другие. В силу этого с изучением всего многообразия предлагаемых банками ипотечных продуктов и выбором оптимальной ипотечной программы может справиться только профессионал, каковым и является ипотечный брокер.

      Ипотечный брокер, действуя исключительно в интересах клиента, поможет ему найти соответствующий ипотечный банк и вступить получить кредит без лишних потерь, сложностей и проблем.

      При этом ипотечный брокер, помогая выбрать наиболее выгодную для клиента ипотечную программу, учитывает все индивидуальные особенности и потребности Клиента (размер займа, возраст заемщика, размер семьи, совокупный доход, гражданство и другие важные для банка факторы), оформляя ипотечный кредит, действует быстро и юридически грамотно и всегда предложит различные пути решения проблемы, в случае ее возникновения.

      Сложность данного вопроса подтверждает и статистика: в настоящее время из ста человек, позвонивших в банк, чтобы узнать об условиях предоставления ипотечного кредита, непосредственно до банка доходят семь человек, из которых получает кредит один человек.

      Среди клиентов, самостоятельно обратившихся в банк, только 10-20% получают ипотечный кредит, тогда как для клиентов, направленных в банк ипотечными брокерами, эта цифра составляет свыше 90%.
      По материалам сайта https://ekapustalk.ru/
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Оборудования для SPA салонa .4(1) Экономика, финансы, бизнесKrutoy17.01.18 в 10:32dmitri34 Cегодня в 17:42
      Детская обувка5(1) Мода, одежда, обувьVALKO17.01.18 в 23:11NastyaSev Cегодня в 17:36
      Дачный дом8(1) Строительство и ремонтСамсонова20.12.17 в 23:23Nizhan Cегодня в 17:28
      строительство дома8(1) Строительство и ремонтmaLY9928.12.17 в 18:23Nizhan Cегодня в 17:17
      Выбираем браузер для роботы в сети19(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыDenis2309.04.17 в 22:24Taoplker Cегодня в 17:09
      Имплантация3(1) Медицина и ЗдоровьеVALKOCегодня в 01:12Klinton Cегодня в 17:09
      Спортивное питание3(1) Медицина и ЗдоровьеLazik665Cегодня в 01:09VALKO Cегодня в 17:09
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода