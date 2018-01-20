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    Сб., 20 января 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Lada Vesta Cross SW за и против.
    • Сегодня! alxdvr Cегодня в 09:04 «Ответить»
      К весне беру новый автомобиль и конечно же Ладу Весту, но совсем недавно вышла Lada Vesta Cross SW с кузовом универсал и теперь незнаю какой вариант и выбрать. Почитал статью о положительных и отрицательных сторон здесь http://rusavtoplus.ru/lada-vesta-sw-cros...y-i-minusy.html, но хотелось бы узнать мнение участников форума?
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