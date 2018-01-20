Имплантация зубов - метод, который является альтернативой протезированию. Во время проведения процедуры имплантации в челюсть вживляется искусственный корень (имплантат). Современные зубные имплантанты состоят из двух частей – титанового винта, вживляемого в челюсть, и титанового абатмента. Абатмент - это связующая деталь между протезом и имплантатом, изготавливается так же из титана, ввинчивается в имплантат после его полного заживления. Затем на имплантате, который используется в качестве опоры, фиксируется либо коронка, либо съемный или несъемный зубной протез.