Сначала обратитесь в энергосети вашего региона. Там вам скажут, имеются ли необходимые условия для подключения - столбы с проводами не далее скольки-то сотен метров. Если не подпадаете под федеральную программу, столбы и провода придётся ставить за свой счет (очень дорого). Далее пишете заявление, и вам дают техусловия, которые вы должны будете выполнить. А именно - монтаж электрощита и заземления. Потом приедут электрики, чтобы подтвердить выполнение ту. Потом ещё в несколько инстанций - и всё. Электрики накидывают провода