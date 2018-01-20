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    Сб., 20 января 2018г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Ипотека
    • VALKO Вчера в 23:48 «Ответить»
      Взял ипотеку, как быстрей выплатить? Если буду платить большие суммы, что будет? Если например надо по 10000 руб а буду по 20000, выиграю по процентам?
      • Сегодня! Klinton Cегодня в 03:36 «Ответить»
        Выиграете по сумме переплаты. Не забывайте каждый раз писать заявление о частичном досрочном погашении
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