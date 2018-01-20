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Сб., 20 января 2018г.
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VALKO
Вчера в 23:48
«Ответить»
Взял ипотеку, как быстрей выплатить? Если буду платить большие суммы, что будет? Если например надо по 10000 руб а буду по 20000, выиграю по процентам?
Сегодня!
Klinton
Cегодня в 03:36
«Ответить»
Выиграете по сумме переплаты. Не забывайте каждый раз писать заявление о частичном досрочном погашении
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