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    Пт., 19 января 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Срочно нужно купить глюкометр!
    • Сегодня! NikolayPachmut Cегодня в 14:06 «Ответить»
      У жены моего друга на днях выявили диабет. Слава Богу, она не является инсулиновым диабетиком. Но в любом случае теперь контролировать уровень глюкозы в крови ей придется до конца своих дней. Хочу ей подарить хороший глюкометр. Подскажите, пожалуйста, как его выбрать и где можно недорого купить?
      • Сегодня! Avgusta Cегодня в 14:51 «Ответить»
        При сахарном диабете второго типа (инсулинонезависимый) может подойти глюкометр, каких сейчас большинство. У моей бабушки электрохимический глюкометр. Такой аппарат является очень удобным, ведь для анализа требуется довольно маленький объем крови.
        • Сегодня! Kleopeena Cегодня в 15:14 «Ответить»
          В наше время существует великое множество глюкометров, цена на которые варьируется в зависимости от производителя. У моего друга в семье также есть глюкометр. Помимо стандартных функций в нем предусмотрены голосовое воспроизведение, опция времени и история измерений. Как вариант, купить глюкометр можете, например, здесь - http://sova.market/ru/category/view/glyukometr
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