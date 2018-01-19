У жены моего друга на днях выявили диабет. Слава Богу, она не является инсулиновым диабетиком. Но в любом случае теперь контролировать уровень глюкозы в крови ей придется до конца своих дней. Хочу ей подарить хороший глюкометр. Подскажите, пожалуйста, как его выбрать и где можно недорого купить?
При сахарном диабете второго типа (инсулинонезависимый) может подойти глюкометр, каких сейчас большинство. У моей бабушки электрохимический глюкометр. Такой аппарат является очень удобным, ведь для анализа требуется довольно маленький объем крови.
В наше время существует великое множество глюкометров, цена на которые варьируется в зависимости от производителя. У моего друга в семье также есть глюкометр. Помимо стандартных функций в нем предусмотрены голосовое воспроизведение, опция времени и история измерений. Как вариант, купить глюкометр можете, например, здесь - http://sova.market/ru/category/view/glyukometr